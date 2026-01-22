Marusan Securities veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Marusan Securities hat am 20.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 20,12 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 10,57 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Marusan Securities mit einem Umsatz von insgesamt 15,40 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 226,33 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at