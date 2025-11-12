MARUSHO HOTTA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MARUSHO HOTTA hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -2,96 JPY. Ein Jahr zuvor waren -1,900 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 745,9 Millionen JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 721,5 Millionen JPY.

Redaktion finanzen.at