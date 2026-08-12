MARUSHO HOTTA: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

MARUSHO HOTTA hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,22 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MARUSHO HOTTA -1,310 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 670,1 Millionen JPY – eine Minderung von 8,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 731,3 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at