11.02.2026 06:31:28
MARUSHO HOTTA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
MARUSHO HOTTA hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,16 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MARUSHO HOTTA -0,830 JPY je Aktie generiert.
Mit einem Umsatz von 818,4 Millionen JPY, gegenüber 839,4 Millionen JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,49 Prozent präsentiert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
