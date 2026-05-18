MARUSHO HOTTA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

MARUSHO HOTTA hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,83 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,500 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,60 Prozent zurück. Hier wurden 687,8 Millionen JPY gegenüber 728,7 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 9,260 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte MARUSHO HOTTA ein Ergebnis je Aktie von -7,240 JPY vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 3,10 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 2,96 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at