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02.06.2026 06:31:29
Maruti Infrastructure: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Maruti Infrastructure hat am 30.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 INR gegenüber 0,190 INR im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 143,1 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 36,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 225,4 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,130 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,210 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 564,86 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 11,34 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 507,33 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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