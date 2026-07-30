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30.07.2026 06:31:29
Maruti Infrastructure: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Maruti Infrastructure hat am 28.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,030 INR je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Maruti Infrastructure in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 65,66 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 58,7 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 171,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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