Maruti Infrastructure: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Maruti Infrastructure lud am 14.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,03 INR gegenüber 0,050 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,08 Prozent auf 123,5 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 138,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at