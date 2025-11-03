Maruti Suzuki India: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Maruti Suzuki India ließ sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Maruti Suzuki India die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 106,52 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 98,68 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 374,49 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 423,44 Milliarden INR ausgewiesen.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 115,48 INR prognostiziert, während der Umsatz bei 397,65 Milliarden INR erwartet worden war.

