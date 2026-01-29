|
Maruti Suzuki India öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Maruti Suzuki India hat am 28.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 123,38 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 118,54 INR je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde auf 499,04 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 387,64 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 135,42 INR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 502,39 Milliarden INR gerechnet.
