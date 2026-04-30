30.04.2026 06:31:29

Maruti Suzuki India: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Maruti Suzuki India lud am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 116,38 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Maruti Suzuki India noch ein Gewinn pro Aktie von 124,40 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 524,63 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 409,20 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 119,91 INR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 519,55 Milliarden INR erwartet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 466,90 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Maruti Suzuki India ein EPS von 461,20 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1 833,16 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 19,97 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1 527,96 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 475,74 INR sowie einen Umsatz von 1 815,37 Milliarden INR belaufen.

Redaktion finanzen.at

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