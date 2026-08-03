Maruti Suzuki India veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Maruti Suzuki India hat sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 109,63 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 120,62 INR je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 524,70 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 386,05 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at