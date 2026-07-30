Maruwa hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Maruwa präsentierte in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 361,96 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 314,31 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 19,27 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Maruwa 17,26 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at