Maruwa mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Maruwa präsentierte in der am 27.07.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2023 endete.

Das EPS belief sich auf 230,73 JPY gegenüber 331,41 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 12,72 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,95 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at