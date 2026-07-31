Maruwa mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Maruwa hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Mit einem EPS von 0,09 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Maruwa mit 0,090 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Das vergangene Quartal hat Maruwa mit einem Umsatz von insgesamt 120,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 119,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,30 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at