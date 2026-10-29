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29.10.2026 06:31:29
Maruwa mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Maruwa lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es stand ein EPS von 620,12 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Maruwa noch ein Gewinn pro Aktie von 286,47 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 74,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,86 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 27,65 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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