Maruwa öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Maruwa hat am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 398,68 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 447,68 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 19,11 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,32 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at