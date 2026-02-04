Maruwa öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Maruwa hat am 03.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,10 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Maruwa noch ein Gewinn pro Aktie von 0,120 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 124,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 120,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at