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11.05.2026 06:31:29
Maruwa öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Maruwa hat am 08.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Maruwa 141,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 122,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,390 USD, nach 0,410 USD im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz lag bei 494,23 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 471,29 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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