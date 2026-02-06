MARUWA UNYU KIKAN gewährte Anlegern Blick in die Bücher

MARUWA UNYU KIKAN hat am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 19,15 JPY. Im letzten Jahr hatte MARUWA UNYU KIKAN einen Gewinn von 23,10 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 61,86 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 56,20 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at