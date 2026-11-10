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10.11.2026 06:31:29
MARUWA UNYU KIKAN mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
MARUWA UNYU KIKAN hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 8,30 JPY. Im letzten Jahr hatte MARUWA UNYU KIKAN einen Gewinn von 14,76 JPY je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,65 Prozent auf 63,96 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 57,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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