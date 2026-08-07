MARUWA UNYU KIKAN präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MARUWA UNYU KIKAN hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,32 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MARUWA UNYU KIKAN ein EPS von 14,88 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 58,70 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 55,25 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at