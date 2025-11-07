MARUWA UNYU KIKAN stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MARUWA UNYU KIKAN hat am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

MARUWA UNYU KIKAN hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 14,76 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 12,04 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat MARUWA UNYU KIKAN im vergangenen Quartal 57,81 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MARUWA UNYU KIKAN 51,76 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at