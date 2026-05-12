12.05.2026 06:31:29

MARUWA UNYU KIKAN zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

MARUWA UNYU KIKAN präsentierte in der am 11.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,51 JPY. Im Vorjahresviertel waren 9,85 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 55,61 Milliarden JPY gegenüber 50,73 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

MARUWA UNYU KIKAN hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 55,30 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 54,06 JPY je Aktie gewesen.

MARUWA UNYU KIKAN hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 230,53 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 208,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX startet mit Gewinnen -- DAX am Feiertag weiter auf Erholungskurs -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ist ein fester Auftakt zu sehen. Auch am deutschen Markt geht es zum Start nach oben. In Fernost bewegen Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen