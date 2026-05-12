MARUWA UNYU KIKAN zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

MARUWA UNYU KIKAN präsentierte in der am 11.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,51 JPY. Im Vorjahresviertel waren 9,85 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 55,61 Milliarden JPY gegenüber 50,73 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

MARUWA UNYU KIKAN hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 55,30 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 54,06 JPY je Aktie gewesen.

MARUWA UNYU KIKAN hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 230,53 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 208,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at