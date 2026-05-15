Maruwn hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Maruwn präsentierte am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 15,14 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Maruwn 9,41 JPY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12,04 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Maruwn einen Umsatz von 11,58 Milliarden JPY eingefahren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 40,90 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Maruwn ein Gewinn pro Aktie von 38,65 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 47,42 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 46,15 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at