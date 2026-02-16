Maruwn stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Maruwn lud am 13.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 7,57 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 11,59 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,20 Milliarden JPY – ein Plus von 1,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Maruwn 12,00 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at