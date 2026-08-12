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12.08.2026 06:31:29
Maruyama MfgCo präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Maruyama MfgCo lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 165,07 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 146,20 JPY je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden 12,49 Milliarden JPY gegenüber 11,37 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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