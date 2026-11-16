Maruyama MfgCo präsentierte Quartalsergebnisse

Maruyama MfgCo hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 831,53 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 42,63 JPY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Maruyama MfgCo in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,95 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,56 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 11,59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1105,15 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 184,32 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Maruyama MfgCo 43,40 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,17 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 41,27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at