Maruyama MfgCo stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Maruyama MfgCo hat am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 3,98 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Maruyama MfgCo noch ein Gewinn pro Aktie von -43,300 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 8,71 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,42 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at