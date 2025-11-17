|
Maruyama MfgCo verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Maruyama MfgCo hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 184,32 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 141,36 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahr hat Maruyama MfgCo im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 41,27 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 40,01 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
