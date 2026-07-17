Maruyoshi Center präsentierte Quartalsergebnisse

Maruyoshi Center hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.05.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 43,27 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 61,84 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Maruyoshi Center 10,87 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at