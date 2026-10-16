Maruyoshi Center stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Maruyoshi Center lud am 15.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 79,67 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Maruyoshi Center ein EPS von -15,610 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,46 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 10,95 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at