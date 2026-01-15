Maruyoshi Center verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Maruyoshi Center stellte am 14.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 43,71 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -73,250 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Maruyoshi Center mit einem Umsatz von insgesamt 10,58 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,58 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at