Maruzen CHI: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Maruzen CHI hat am 12.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.10.2025 endete.

Maruzen CHI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11,46 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 17,26 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Maruzen CHI im vergangenen Quartal 49,27 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Maruzen CHI 38,61 Milliarden JPY umsetzen können.

