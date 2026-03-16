Maruzen CHI gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Maruzen CHI präsentierte in der am 13.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.

Maruzen CHI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,48 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 11,64 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 43,27 Milliarden JPY gegenüber 42,02 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 36,03 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 42,23 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,78 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 185,05 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 165,56 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at