Maruzen CHI gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Maruzen CHI äußerte sich am 11.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,68 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,79 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Maruzen CHI mit einem Umsatz von insgesamt 41,36 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 8,36 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at