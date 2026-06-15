Maruzen CHI: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Maruzen CHI hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 19,15 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 17,30 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 48,86 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 47,38 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at