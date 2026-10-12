Maruzen legte Quartalsergebnis vor

Maruzen lud am 09.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 81,14 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Maruzen 74,99 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,56 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Maruzen einen Umsatz von 16,75 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at