Maruzen mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Maruzen hat sich am 09.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 77,11 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Maruzen noch ein Gewinn pro Aktie von 73,03 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16,19 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,16 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at