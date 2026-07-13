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13.07.2026 06:31:29
Maruzen präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Maruzen hat am 10.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 97,52 JPY, nach 87,72 JPY im Vorjahresvergleich.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Maruzen in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18,58 Milliarden JPY im Vergleich zu 16,64 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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