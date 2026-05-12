Maruzen Showa Unyu: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Maruzen Showa Unyu äußerte sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 186,11 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Maruzen Showa Unyu noch ein Gewinn pro Aktie von 48,67 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Maruzen Showa Unyu in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 37,77 Milliarden JPY im Vergleich zu 36,30 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 651,01 JPY gegenüber 491,24 JPY im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 148,60 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 144,57 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at