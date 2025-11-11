Maruzen Showa Unyu: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Maruzen Showa Unyu hat sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 159,38 JPY. Im Vorjahresviertel waren 165,53 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 36,39 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Maruzen Showa Unyu 36,09 Milliarden JPY umgesetzt.

