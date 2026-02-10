Maruzen Showa Unyu mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Maruzen Showa Unyu präsentierte in der am 09.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 158,61 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 148,60 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Maruzen Showa Unyu in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 38,60 Milliarden JPY im Vergleich zu 37,04 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at