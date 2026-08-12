Maruzen Showa Unyu stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Maruzen Showa Unyu präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 140,86 JPY gegenüber 146,91 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 37,52 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 35,85 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at