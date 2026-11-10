Maruzen Showa Unyu veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Maruzen Showa Unyu präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 65,93 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Maruzen Showa Unyu ein EPS von 79,69 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 38,04 Milliarden JPY – ein Plus von 4,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Maruzen Showa Unyu 36,39 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at