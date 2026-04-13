13.04.2026 06:31:29

Maruzen stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Maruzen hat am 10.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 89,38 JPY. Im Vorjahresviertel waren 68,49 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,85 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16,23 Milliarden JPY ausgewiesen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 329,20 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 294,43 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 66,78 Milliarden JPY, während im Vorjahr 64,25 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

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