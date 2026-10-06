Alphanco Venture Aktie
WKN DE: A3EQVV / ISIN: CA57384M1077
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06.10.2026 13:24:42
Marvel To Move Forward Into Phase I Trial For MB-204 In Partnership With Novatech
(RTTNews) - Marvel Biosciences (MRVL.V) and its subsidiary, Marvel Biotechnology, has signed a letter of intent with Novatech. The signing of the LOI marks an important development milestone for Marvel as MB-204 advances from preclinical development toward first-in-human clinical evaluation.
"We are pleased to begin moving forward into a Phase I trial for MB-204 in partnership with Novatech. Novatech provides end-to-end clinical trial management, site selection, regulatory and ethics submissions, biostatistics, data management, and medical writing. They have an early-phase clinical focus including First-in-Human and proof-of-concept studies," said CEO Rod Matheson.
At prior close on TSX Venture Exchange, Marvel shares were trading at C$0.11.
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