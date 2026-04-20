Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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20.04.2026 23:03:00
Marvell: Bericht über Verhandlungen mit Google zur Entwicklung zweier KI-Chips
Bislang arbeitet Google bei der Chipentwicklung vor allem mit Broadcom zusammen. Nun könnte Marvell hinzukommen. Die Gespräche deuten auf eine Doppelstrategie.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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