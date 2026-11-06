Lumentum Holdings Aktie
WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097
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06.11.2026 13:11:01
Marvell Agreed to Pay $1,132 a Share for Lumentum. The Stock Trades Near $510. Here's Why It’s Not as Good As It Looks.
When Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) agreed to acquire Lumentum (NASDAQ:LITE) on Nov. 2, the deal valued Lumentum at about $1,132 per share, a roughly 24% premium over its pre-talks trading price. Three days later, Lumentum closed at about $510.
That's not quite the bargain it seems. Even based on the current value of Marvell's offer, Lumentum trades at about 85% of what it would be worth if the deal closes, a gap of about 15% (we'll discuss why we say "current value" in a bit). Here's why that gap exists, and why I don't think it's free money.
Image source: Getty Images.
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