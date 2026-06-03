Marvell-Aktie mit kräftigen Gewinnen: NVIDIA-Statement wirkt nach - Rekordjagd geht weiter

Die Marvell-Aktie peilt neue Höchststände an. Aussagen von NVIDIA-Chef Jensen Huang treiben den Chipentwickler weiter an.

• Marvell-Aktie auf Rekordkurs• NVIDIA-Chef Jensen Huang bezeichnete das Unternehmen als das nächste "Billion-Dollar-Unternehmen"• NVIDIA ist bereits in Marvell investiert

Während die Anleger im US-Technologiesektor zuletzt etwas wählerischer zwischen IT-, Software- und Chipkonzernen wurden, sehen sie in Marvell Technology einen neuen Börsenstar. Die Marvell-Aktie hat am Dienstag einen deutlichen Kurssprung hingelegt und kletterte um über 32 Prozent, wobei im Handelsverlauf bei 291,30 US-Dollar ein neuer Höchststand erreicht wurde. Diese Tendenz setzt sich auch zur Wochenmitte fort: Die Titel verbuchen am Mittwoch bereits den dritten Kurssprung binnen drei Tagen. Zuletzt belief sich das Plus an der NASDAQ am Mittwoch auf 4,91 Prozent bei 305,08 US-Dollar.

Huang-Kommentar sorgt für Kursexplosion

Für die starke Kursbewegung war laut Reuters vor allem ein Auftritt von NVIDIA-Chef Jensen Huang während der Computex-Messe in Taipeh verantwortlich. Dort bezeichnete Huang den Halbleiterhersteller Marvell als das nächste "Billion-Dollar-Unternehmen".

Der NVIDIA-CEO betonte Marvells Rolle bei der Bereitstellung von Mikrochips und der notwendigen Infrastruktur für Rechenzentren und Cloud Computing. Eben dies mache den Chipentwickler "so essenziell" und zum nächsten "Billion-Dollar-Unternehmen".

Die Aussage traf auf ein ohnehin positives Marktumfeld für KI-Aktien. Doch um in die Klasse der ganz großen aufzusteigen, müsste sich die Marvell-Aktien nochmals fast vervierfachen. Aktuell liegt ihre Marktbewertung bei knapp 270 Milliarden US-Dollar.

In der Billionen-Riege befinden sich derzeit elf US-Konzerne, angeführt von NVIDIA mit mehr als 5 Billionen Dollar. Noch nicht lange ist Micron Technology in diese Klasse mit einer Bewertung aufgestiegen, die zuletzt fast 1,2 Billionen erreichte. Außerhalb des Tech-Bereichs gehören Berkshire Hathaway und Eli Lilly dazu. Außerhalb der Vereinigten Staaten, aber in US-Dollar gemessen, mischen die asiatischen Tech-Unternehmen SK hynix, Samsung und TSMC sowie der Ölkonzern Aramco mit.

Enge Verbindung zu NVIDIA

Wie Reuters berichtet, hatte NVIDIA bereits Anfang des Jahres 2 Milliarden US-Dollar in Marvell investiert. Hintergrund der Zusammenarbeit ist die Entwicklung kundenspezifischer KI-Chips, die mit NVIDIAs Netzwerktechnologie und Prozessoren kombiniert werden können.

Die Partnerschaft soll es Kunden erleichtern, maßgeschneiderte KI-Lösungen aufzubauen. Marvell nimmt dabei eine wichtige Rolle bei der Vernetzung und Integration von Rechenzentrumsinfrastruktur ein, wie Reuters erläutert.

Das sagen Analysten

Die Computex-Messe brachte zuletzt viele Schlagzeilen. Wie Analyst Vivek Arya von der Bank of America am Mittwoch schrieb, sorgte dort die Expansion der Künstlichen Intelligenz über Rechenzentren bis hin zu agentischen KI-Systemen für Schlagzeilen. Neben NVIDIA seien die Blicke auch stark auf Marvell und den Chipentwickler Arm gerichtet worden. Dessen Anteile haben schon eine sehr starke zweite Maihälfte hinter sich, sind in dieser Woche aber auch nochmals um bis zu 21 Prozent angezogen.

Marvell ist ein Anbieter von Halbleiterlösungen für die Dateninfrastruktur. Mit Blick darauf hob Arya das breite Portfolio im Bereich der optischen Technologien hervor, mit denen das Unternehmen Rechen- und Speichersysteme flexibler machen und deren Leistung steigern wolle.

Am Vortag waren die Marvell-Titel nach den Huang-Aussagen um ein Drittel hochgeschnellt. "Wenn ein einziger Kommentar den Marktwert um zig Milliarden steigern kann, ist dies eine Erinnerung daran, dass diese Rally nicht mehr allein von Gewinnen und Fundamentaldaten getragen wird", kommentierte dies der Marktbeobachter Stephen Innes. Die Dynamik werde zunehmend von neuen Narrativen angetrieben.

Was das für Anleger bedeutet

Die jüngste Kursrally zeigt, wie stark Aussagen führender Branchenvertreter derzeit auf KI-bezogene Aktien wirken können. Gleichzeitig basiert die aktuelle Aufmerksamkeit nicht allein auf dem Kommentar von Jensen Huang. Laut Reuters verfügt Marvell über eine enge Partnerschaft mit NVIDIA und erwartet ein stark wachsendes Geschäft im Bereich kundenspezifischer KI-Chips und Rechenzentrumsinfrastruktur.

Für Anleger rücken damit vor allem die operative Entwicklung und die Umsetzung der Wachstumsziele in den Mittelpunkt. Wer investiert ist oder einen Einstieg prüft, sollte die weitere Entwicklung des KI-Geschäfts, die Umsatzentwicklung im Bereich kundenspezifischer Chips sowie die Fortschritte der Zusammenarbeit mit NVIDIA beobachten.

Thomas Zoller, Evelyn Schmal, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at mit Material von dpa-AFX